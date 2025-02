A galinha chorou? Alta dos ovos faz donas de casa repensar receitas

"Olha o carro do ovo passando pela sua rua. Ovos graúdos, ovos fresquinhos. A galinha chorou! São 30 avos por R$10". Ao longo de 2024 essas frases foram parando de ecoar pelas ruas de São Gonçalo. Se há poucos meses a galinha chorava, hoje quem está chorando é o consumidor, que está pagando até R$30, em 30 ovos.

O preço dos ovos de galinha registrou um aumento expressivo desde a segunda quinzena de janeiro, chegando a uma alta de até 40%, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A combinação entre maior demanda e oferta restrita tem sido apontada como principal responsável pelo reajuste.

Na manhã desta quinta-feira (13), não foi difícil encontrar ovos a ‘preço de ouro’ por São Gonçalo. Num mercado atacadista, 30 ovos estavam custando R$23,99. Em um supermercado de rede, 20 ovos estavam custando R$17,98.

Mas, se você está achando caro, respira, porque piora: em um mini mercado, no Porto da Pedra, são 30 ovos por R$30.

Leia também:

"Guerra" no Rio: Granada é jogada em linha férrea da Supervia, na Zona Norte do Rio



Suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas é encontrada morta em prisão no RS

Para a dona de casa Eliete da Conceição Braga, 52, a alta dos ovos influencia diretamente na rotina do lar. “Com o ovo nesse valor a gente precisa pensar como mudar a dinâmica da casa. O bolo do final de semana precisa ficar mais raro. O pão com ovo vira luxo. É difícil, sabe?”.

Com a proximidade da Quaresma, período em que tradicionalmente cresce o consumo de ovos, os supermercados têm se preparado para atender à procura, mas enfrentam dificuldades com o encarecimento do produto e a limitação no abastecimento. Além disso, o alto preço de outras proteínas, como carne e frango, levou mais consumidores a optar pelos ovos como alternativa, ampliando ainda mais a demanda.

Eliete da Conceição Braga, 52 | Foto: Layla Mussi

Outro fator que impacta o consumidor é a mudança na classificação do produto. Desde setembro de 2024, uma nova regulamentação do Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o peso médio dos ovos em quase 10 gramas, sem alteração proporcional no valor cobrado. Com isso, além do aumento nos preços, os clientes estão levando para casa um produto menor.

Outra questão que está influenciando essa alta é a crise viária no exterior, além do aumento do preço da ração das galinhas. Diante desse cenário, os consumidores seguem buscando alternativas para driblar os impactos no orçamento.