Morre aos 87 anos a ex-deputada federal Eurides Brito

Morreu na manhã desta segunda-feira (3), a ex-deputada federal e ex-secretária de Educação do Distrito Federal (DF), Eurides Brito. Formada em Pedagogia, História e Geografia pela Universidade Federal do Pará, Eurides ingressou na vida pública como educadora e teve uma trajetória marcante na educação e na política do DF.

A educadora ocupou cargos de destaque na área educacional, como diretora do Instituto Grão-Pará e secretária de Educação no governo de Jarbas Passarinho. Já no governo federal, dirigiu o Departamento de Ensino Fundamental do Ministério da Educação e foi membro do Conselho Nacional de Educação.

Eurides também se tornou professora na Universidade de Brasília (UnB), nos anos 1970, onde também ocupou o cargo de vice-diretora da Faculdade de Educação. No Distrito Federal, comandou a Secretaria de Educação em diferentes gestões.

Em relação à política, Eurides foi eleita deputada federal pelo DF (1991-1993) e deputada distrital (1999-2007), sendo figura influente na região. Em sua trajetória, ficou marcada por defender pautas voltadas à educação e ao desenvolvimento social.