Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado com 73 votos

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), de 47 anos, foi eleito mais uma vez presidente do Senado neste sábado (1º). O número mínimo de votos para a vitória era de 41, mas Alcolumbre conseguiu 73 votos, após os 81 senadores se pronunciarem.

Após a proclamação, imagens do plenário do Senado mostraram os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) repassando ligações ao recém-eleito Alcolumbre.

As ligações eram do presidente Lula e do ex, Jair Bolsonaro. Com o resultado, Alcolumbre será presidente da Casa pela segunda vez. O senador já ocupou a posição em 2019-2020. Nesta primeira ocasião, o parlamentar venceu após a desistência de Renan Calheiros (MDB-AL), que já tinha comandado quatro vezes a Casa.

Ainda em 2024, o novo presidente do Senado já havia formado um arco de alianças praticamente impossível de ser derrotado, com partidos tanto da base do governo quanto da oposição. Davi Alcolumbre reuniu legendas que somam 73 congressistas.

O placar final dos votos para a eleição ficou da seguinte forma:

➔ Davi Alcolumbre (União-AP): 73 votos – eleito



➔ Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 4 votos

➔ Eduardo Girão (Novo-CE): 4 votos

As promessas feitas por Alcolumbre como candidato foram:

* disse que é "essencial respeitar as decisões judiciais", mas ponderou que "é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Legislativo e garantir que este Parlamento possa exercer seu dever constitucional de legislar";

* prometeu mais protagonismo do Senado em relação à Câmara, e assumiu o compromisso de não permitir que a Câmara tenha a palavra final sobre projetos que têm origem no Senado;

* afirmou que o trâmite das medidas provisórias (MPs) será retomado. A Constituição determina que, após o Executivo editar uma MP, o texto passará por uma comissão mista, formada por deputados e senadores, e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Essa regra não foi cumprida na gestão de Pacheco devido à discordância do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "As comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo: é uma redução do papel do Senado Federal", disse Alcolumbre;

* defendeu a descentralização da política, para fortalecer os municípios. "A minha luta é, e será sempre, para que os municípios venham a ocupar o centro de nosso arranjo federativo", disse;

* declarou que "o discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais. Precisamos reconstruir pontes e lembrar que os adversários são parceiros no debate democrático."