Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos Deputados com 444 votos

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, foi eleito ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados no primeiro turno. Com 444 votos dos 513 deputados, será o presidente mais jovem desde a redemocratização do Brasil. Ele carrega em seu legado eleitoral, quatro mandatos consecutivos como deputado federal pela Paraíba.

Motta precisava ao menos de 257 para vencer no primeiro turno, mas o apoio de 17 dos 20 partidos com assento na Câmara o fez ultrapassar os votos mínimos necessários para sua vitória. A alta aceitação de votos por parte dos deputados da Câmara não superou a de Arthur Lira (PP-AL) em fevereiro de 2023, reeleito com o recorde de 464 deputados.

Marcel van Hattem (Novo-RS) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), os outros concorrentes, tiveram 31 e 22 votos, respectivamente. Dois votos no registro foram brancos.

Motta foi convocado para assinar o termo de posse e assumir a cadeira ocupada por Lira, depois do resultado divulgado. Seu mandato vai até fevereiro de 2027, quando ocorrerá uma nova eleição para o cargo. O presidente da Câmara dos Deputados é quem determina a pauta de votações do plenário e supervisiona os trabalhos da instituição, incluindo as comissões temáticas.

O atual presidente da Câmara, nasceu em João Pessoa (PB) no dia 11 de setembro de 1989. Vindo de uma família atuante na política da Paraiba, se tornou médico. E veio a ser deputado federal no ano de 2010, sendo o mais jovem do Brasil, com 21 anos. Hoje é muito conhecido por transitar tanto nas pautas de esquerda, quanto nas pautas de direita. Está seguindo a influência política liderada por Arthur Lira até então.

O Presidente Lula parabenizou Motta e reforçou acreditar que o Brasil avançará cada vez mais, com a parceria entre Executivo e Legislativo, para um país desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental.

Já no Senado Federal, que também teve eleição para a presidência, a vitória foi do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que está retornando ao cargo após quatros anos.