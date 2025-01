Bolsonaro diz que está preparado para ser preso; "É a Polícia Federal"

Ex-chefe do Executivo também falou sobre eleições de 2026; ele está inelegível por decisões do STF - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insinuou que espera ser preso a qualquer momento pela Polícia Federal. Em uma entrevista publicada pela revista norte-americana Bloomberg, o ex-chefe do executivo comentou as acusações contra ele investigadas pela PF e falou sobre as eleições de 2026.

“Durmo bem, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às 6h da manhã: ‘É a Polícia Federal!’”, disse o ex-presidente. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em uma trama de golpe de Estado, por uma suposta fraude no cartão de vacinação e pelo caso da irregularidade nas joias da Arábia Saudita.

Além desses episódios, o ex-presidente também é investigado pelo envolvimento em um esquema de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele foi indiciado em novembro do ano passado; segundo investigações, ele sabia de um plano dos militares para matar o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB) após as eleições de 2022.

Apesar de inelegível por conta de duas decisões do Supremo Tribunal Federal, ele também falou, na entrevista, sobre sua projeção de disputar a próxima eleição presidencial. “Não faz sentido Lula concorrer no Brasil, ou outro candidato apoiado por ele, sem oposição. Hoje, eu sou a oposição contra Lula. Qualquer outro nome que concorrer tem um sério risco de perder”, disse Bolsonaro.