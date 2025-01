Avião com mais de 60 passageiros bate com helicóptero nos EUA; não há sobreviventes

Um avião comercial e um helicóptero do Exército colidiram no ar e caíram no rio Potomac, em Washington DC, capital dos Estados Unidos, na noite da última quarta-feira (29). De acordo com o presidente Donald Trump, não há sobreviventes; a aeronave da American Airlines transportava 64 pessoas, enquanto no helicóptero Black Hawk estavam três militares.

A colisão aconteceu próximo ao Aeroporto Ronald Reagan, por volta das 21h, quando o avião, que vinha do estado do Kansas, se aproximava da pista de pouso para aterrissagem. O helicóptero realizava um voo de treinamento na região. Os destroços das duas aeronaves caíram no rio. Até a manhã desta quinta (30), 28 corpos haviam sido resgatados. Uma das caixas-pretas já foi recuperada, segundo as autoridades estadunidenses.

A identidade de todas as vítimas não foi confirmada, mas, segundo a Federação de Patinação Artística dos EUA, o avião da American Airlines transportava uma equipe de patinadores artísticos com seus treinadores e familiares. Por conta da formação de gelo na região, as buscas dos bombeiros na região seguem acontecendo sem previsão de término.

Nesta manhã, Trump realizou um pronunciamento oficial e lamentou o ocorrido. Ele disse que vai seguir monitorando o caso e criticou gestões anteriores do Governo pela condução da aviação no país..

“Devemos ter apenas os mais altos padrões para aqueles que trabalham em nosso sistema de aviação. Eu mudei os padrões de Obama de muito medíocres, na melhor das hipóteses, para extraordinários. Meu governo terá os padrões mais altos na aviação. Temos que ter as pessoas mais espertas. Não importa quem são, de qual cor são ou no que acreditam, é preciso ter talento, talento natural e ser gênios", disse o presidente americano.