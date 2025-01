Seop inicia demolição de prédio irregular avaliado em R$ 2 milhões na Rocinha

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), deram início, nesta quinta-feira (30), à demolição de um prédio avaliado em R$ 2 milhões, localizado no Portão Vermelho, na Favela da Rocinha, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV).

O prédio de três pavimentos foi construído de maneira irregular e não tinha licença e autorização da prefeitura, além de estar situado em uma área de encosta, o que, de acordo com a Seop, pode levar a um desabamento em caso de chuvas fortes. Engenheiros da prefeitura estimam um prejuízo de R$ 2 milhões aos responsáveis.

Durante a operação, os agentes encontraram um bico de torneira encaixado na parede, usado para dar a entender que já havia uma instalação hidráulica no imóvel e fazer parecer que pessoas já moravam no local.

Os agentes também fizeram a demolição de estruturas e fundações de acréscimos de um outro prédio que está sendo construído acompanhando o declive do terreno. Foram demolidas ainda as fundações e uma base do terceiro bloco que já está encostado na barreira de contenção do local.