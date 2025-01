Léo Pereira é liberado pelo Flamengo e volta antes ao Brasil para "tratar problema pessoal"

O zagueiro Léo Pereira foi liberado pelo Flamengo e retorna ao Brasil para tratar de um problema pessoal, segundo o comunicado emitido pelo rubro-negro. Ele está fora do amistoso contra o São Paulo, às 17h (horário de Brasília), do próximo domingo (19), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira, presente na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, foi liberado da delegação para tratar de um problema pessoal no Brasil. O zagueiro retorna ao país já nesta sexta-feira", informou o Flamengo através de uma nota oficial.

Segundo informações, o zagueiro sofreu uma perda na família durante essa madrugada. Léo Pereira não foi a campo no treino do Fla na última quinta (16). A comissão identificou a necessidade de controlar a carga de treinamento do zagueiro, que fez trabalho na academia.

Cleiton embarcou para os Estados Unidos para se juntar à delegação do Flamengo na pré-temporada. O zagueiro estava no Brasil para a disputa das rodadas iniciais do Carioca, mas viajou para a Flórida logo após o empate com o Madureira. O zagueiro Pedro Fachinetti e o volante Lucas Vieira, que estavam na Copinha, também se juntaram ao grupo.