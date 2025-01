Filha de Leandro, da dupla com Leonardo, revela experiência sobrenatural com o pai

A filha do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com Leonardo, revelou que teve uma experiência que acredita ser sobrenatural envolvendo o pai, que faleceu em 1998. A médica Lyandra Costa, de 28 anos, contou que o pai lhe “apareceu” em um sonho e teria se comunicado com ela. Lyandra tinha dois anos quando o cantor faleceu, vítima de um câncer.

O relato aconteceu após um seguidor perguntar se a médica ainda sonha com o pai. “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doida de uma vida inteira não vivida”, revelou Lyandra. Em seguida, ela contou que, no último sonho que teve com o cantor, ele lhe disse que não “apareceria” novamente para que ela não ficasse triste.

Leia também:

➢ Kleber Bambam responde Naldo e propõe aposta de R$ 1 milhão em luta de boxe

➢ Aos 92 anos, Léo Batista é internado em estado grave

“Da última vez, chorei muito o sonho e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim. Não sei explicar isso, acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência”, revelou a médica. Lyandra é dermatologista, mãe de uma criança e está grávida do segundo filho.

Além dela, o sertanejo deixou outros três filhos: Thiago, Leandrinho e Leandro. Ele foi vítima de um tipo raro de câncer no pulmão, conhecido como tumor de Askin, e faleceu aos 36 anos em junho de 1998, menos de dois meses após receber o diagnóstico