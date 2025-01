Rodrigo da Aposentadoria será o líder do governo e vice líder da Câmara Municipal

O vereador mais votado de Rio das Ostras, Rodrigo da Aposentadoria, foi confirmado como o novo líder do governo e vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Com uma trajetória consolidada na cidade da Região dos lagos do Estado do Rio, e iniciando seu terceiro mandato, Rodrigo se considera mais maduro em sua nova trajetória, planejando idéias revovadas para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do município.

“A lei norteia todas as nossas decisões e ações. Um vereador que conhece e cumpre a legislação ganha respeito e pode atuar de forma muito mais eficaz em favor da população”, destacou. Rodrigo é nascido e criado em Rio das Ostras.

Leia também:

Porto da Pedra faz primeiro ensaio do ano nessa quinta-feira, em São Gonçalo

Casal é preso por furtar cabo de 50 kg em túnel em Niterói