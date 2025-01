Porto da Pedra faz primeiro ensaio do ano nessa quinta-feira, em São Gonçalo

A Porto da Pedra fará seu primeiro ensaio com vistas ao desfile oficial do Carnaval 2025, em que será apresentado o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, criação de Mauro Quintaes, com pesquisa de Diego Araújo. O evento acontece nessa quinta-feira (9), na quadra de ensaios, onde também haverá apresentação de Anny Alves, que retorna ao posto de musa da escola.

Faltam menos de 80 dias para o carnaval e na vermelha e branca de São Gonçalo, o ritmo é intenso para que a escola possa fazer uma grande apresentação pela Série Ouro na Marquês de Sapucaí, no sábado de carnaval, em primeiro de março próximo.

Anny Alves, que retorna como uma das musas do 'Tigre', é professora de samba e miss, e já é considerada um dos trunfos da agremiação para o desfile oficial, onde mostrará seu gingado e beleza à frente de uma das alegorias que ilustrarão o enredo, que conta a história verídica da Fordlândia, cidade idealizada por Henry Ford na década de 1920 dentro da selva amazônica.

Nascida na Bahia, Anny vive na Croácia há 12 anos, onde dedica-se a projetos de empoderamento feminino. A morena se junta a Paolla Nascimento, Carol Portugal, Larissa Nicolau e João Vitor no time de beldades que cruzará a Sapucaí em busca de mais um título.

O ensaio começa às 20h e tem entrada gratuita. A quadra da Porto da pedra fica na Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra.