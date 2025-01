Casal é preso por furtar cabo de 50 kg em túnel em Niterói

Um casal foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (08), após furtar um dos cabos de energia elétrica no interior do Túnel Raul Veiga, em São Francisco, Zona Sul de Niterói. O cabo pesa cerca de 50 kg; a dupla estaria em situação de rua, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), o crime foi percebido no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, que acionou uma equipe do Batalhão. A dupla foi encontrada no local. O homem, de 43 anos, já tinha pelo menos outras quatro anotações criminais por furto. Já a mulher, de 44, tinha uma passagem pelo mesmo crime.

O cabo foi apreendido e levado junto dos suspeitos para a 77ª DP (Icaraí). De lá, eles foram levados para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde foram autuados.

