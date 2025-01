Governo brasileiro emite nota de repúdio a atentado que matou 15 pessoas nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou uma nota para expressar repúdio por um atentado ocorrido durante as celebrações de Ano Novo na cidade de Nova Orleans, no sudeste dos Estados Unidos, na madrugada da última quarta (01), que deixou 15 mortos e mais de 30 feridos.

"O governo brasileiro reitera seu firme repúdio a qualquer ato de violência, cometido sob qualquer pretexto, e expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao povo e ao governo dos Estados Unidos da América", destacou, em nota, o Itamaraty.

O ataque aconteceu na Bourbon Street. O ex-militar norte-americano Shamsud Din Jabbar estava dirigindo uma caminhonete e lançou o veículo dolosamente sobre uma multidão que celebrava o Réveillon. O autor do ataque também morreu. Com ele, foi encontrada uma bandeira do Estado Islâmico; em nota, o FBI disse que possíveis ligações com organizações terroristas.