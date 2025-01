Neto de Fidel Castro celebra Ano Novo no Brasil e se prepara para parcerias científicas com Maricá

O cientista cubano Fidel Antonio Castro, neto do icônico líder Fidel Castro, escolheu o Brasil para celebrar a virada de ano e acompanhar a posse de Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, como novo prefeito de Maricá (RJ), nesta quarta-feira (1º). A cidade fluminense será o palco de uma nova etapa de cooperação entre Cuba e o município, com foco no avanço de projetos científicos e educacionais.

Na última segunda-feira (29), Castro foi recepcionado por Quaquá e o ator José de Abreu, durante uma confraternização que reforçou os laços de amizade e colaboração entre os envolvidos. Professor de Ciências da Computação em Havana, o cientista aproveitou a visita para estabelecer novas parcerias entre as universidades cubanas e a administração de Maricá. Em entrevista, Castro revelou sua empolgação com a perspectiva de consolidar uma rede de projetos com impacto social, além de destacar o simbolismo de passar o Ano Novo com amigos e colegas.

"Venho ao Brasil há 20 anos para intercâmbios científicos. Agora vim estabelecer parcerias entre universidades cubanas e Maricá. É uma boa oportunidade para celebrar o Ano Novo com amigos e com a perspectiva de novos projetos de impacto social", afirmou à coluna de Mônica Bergamo da Folha de São Paulo.



A conexão entre Maricá e Cuba já vem se fortalecendo ao longo dos anos, com acordos bilaterais em andamento. O novo prefeito, Washington Quaquá, compartilha da visão de Castro sobre a importância do exemplo cubano em políticas públicas, como um modelo a ser seguido no desenvolvimento de soluções sociais.

Com a virada do ano e a posse de Quaquá, o novo ciclo promete marcar um passo significativo para o estreitamento das relações Brasil-Cuba, com foco na educação e no desenvolvimento sustentável.