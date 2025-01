Dica de viagem: O que levar na farmacinha?

Viajar pode ser uma experiência maravilhosa, mas imprevistos de saúde podem acontecer a qualquer momento, principalmente quando estamos fora de casa. Para evitar complicações, a endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato compartilha algumas orientações importantes para garantir uma viagem tranquila e segura. Confira as dicas:

-Antes de viajar, é essencial conversar com seu médico de confiança. Ele pode prescrever uma receita com os nomes dos medicamentos, as doses adequadas e as orientações de uso. Isso garantirá que você tenha tudo o que precisa durante a viagem.

Leia também:

Gracyanne Barbosa fala sobre a relação de sua irmã mais nova com Belo: 'Ele foi um bom pai para ela'

Butantan solicita à Anvisa registro da primeira vacina em dose única contra dengue

-Os medicamentos devem ser transportados na mala de mão. Mas por quê? A mala despachada pode sofrer várias alterações de temperatura e deteriorar a medicação. Outro ponto: a mala despachada pode ser extraviada e, para quem faz uso de medicação para doença crônica, isso pode ser um risco.

- A embalagem onde ficará os remédios deve ser transparente. No geral, o volume dos medicamentos já é o permitido para os voos internacionais (até 100ml). No caso de medicamentos injetáveis, transportando seringas e agulhas, também é permitido, porém, é importante levar a receita do médico explicando a dosagem e qual a finalidade do uso do medicamento.

-Leve os medicamentos que ainda não foram usados, ou seja, que estão com a embalagem lacrada, para evitar que o produto vaze. Se for levar o medicamento que já está em uso, tire a tampa, passe um papel filme e feche com a tampa.

-Antialérgicos, pomadas para picadas de insetos e remédios para enjoos também são recomendados, sempre com a prescrição do médico de confiança.

- O ar-condicionado do avião resseca as mucosas e os olhos. Por isso, a orientação é levar um colírio de lágrimas artificiais e soro para a lavagem do nariz.

-Leve na farmacinha remédio para cólicas intestinal e menstrual.

-Dependendo do lugar para onde vai viajar e o tipo de comida que vai experimentar ao longo da viagem, é indicado levar probióticos e fibras artificiais em sachê.

-Faça uma listinha plastificada com todos os medicamentos que está levando e com a dosagem indicada pelo médico. Assim, caso seja necessário medicar, fica muito mais fácil puxar a listinha da bolsa do que pegar a bula e ler inteira.

-Mantenha a hidratação adequadas, bebendo muito líquido

-Evite a ingestão de alimentos crus em lugares que não conhece

- Contrate seguro-viagem, que dê cobertura para emergências de saúde.

“Mesmo em alguns locais dentro do Brasil, nem sempre encontramos o remédio que já estamos acostumados e, por isso, é muito importante viajar em segurança, com o respaldo do seu médico”, ressalta Dra. Lorena.