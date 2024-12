Rodrigo Neves anuncia nova secretária da Mulher

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta quarta-feira (18) Thaiana Ivia como futura Secretária da Secretaria da Mulher. Thaiana é professora com mestrado em Cultura e Território pela UFF e trabalhou no Pacto Niterói contra a Violência e na Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói (CODIM).

"Niterói é uma cidade que tem que estar na vanguarda das políticas públicas, inclusivas e democráticas. Essa é uma secretaria muito importante porque faz uma agenda transversal com as demais pastas no sentido de fortalecer o protagonismo das mulheres em Niterói e trabalhar na estruturação de uma rede poderosa de prevenção à violência contra a mulher", disse Rodrigo Neves. "A Secretaria tem um papel de apoiar as mulheres na luta contra a discriminação e pela igualdade. Thaiana já tem essa experiência tanto na CODIM quanto no Pacto contra a Violência

"Estou com uma vontade muito grande de trabalhar para transformar Niterói numa cidade referência no combate à violência contra a mulher", disse Thaiana.