Em diplomação, Rodrigo Neves promete fazer de Niterói a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou, na tarde desta quarta (18), a diplomação de todos os candidatos eleitos nas eleições municipais de outubro em Niterói. O prefeito Rodrigo Neves (PDT), a vice-prefeita Isabel Swan (PV) e os 21 vereadores eleitos receberam os diplomas em cerimônia conduzida pela juíza eleitoral Simone Ramalho Novaes, na Câmara Municipal, no Centro.

No plenário, Rodrigo aproveitou para projetar seu terceiro mandato. Segundo ele, a próxima gestão vai ser focada em tornar Niterói “a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil”. Para sua primeira decisão à frente da Prefeitura, ele pretende ampliar o número de beneficiários da Moeda Social Araribóia.

1/5 Cerimônia do TRE diplomou prefeito, vice e 21 vereadores eleitos | Foto: Enzo Britto

2/5 Cerimônia do TRE diplomou prefeito, vice e 21 vereadores eleitos | Foto: Enzo Britto

3/5 Cerimônia do TRE diplomou prefeito, vice e 21 vereadores eleitos | Foto: Enzo Britto

4/5 Cerimônia do TRE diplomou prefeito, vice e 21 vereadores eleitos | Foto: Enzo Britto

5/5 Cerimônia do TRE diplomou prefeito, vice e 21 vereadores eleitos | Foto: Enzo Britto











“O meu primeiro ato como prefeito vai ser entregar os cartões de renda básica da Moeda Arariboia para todas as mães atípicas, idosos carentes e pessoas com deficiência. Nós acreditamos que a cidade precisa ter justiça social. Temos que ter compromisso com todos, mas, de maneira muito especial, o Poder Público precisa olhar para aqueles que mais precisam”, afirmou Rodrigo.

Em conversa com a imprensa após o evento, o prefeito também falou sobre seu projeto de atualizar o planejamento estratégico da Prefeitura para a cidade junto com sua vice, Isabel Swan.

“A Isabel vai liderar o acompanhamento do plano estratégico ‘Niterói Que Queremos’. Nós vamos fazer a atualização temporal desse plano para 2050. Quando eu assumi em 2013, nós fizemos o projeto de 2013 a 2033. Só que já se passaram 12 anos; quem tinha 6 anos, hoje tem 18. Então, nós temos novos desafios. Vamos atualizar para 2050 esse plano estratégico, pensando nas crianças que estão nascendo em 2025. Qual é a cidade que nós, enquanto sociedade, queremos?”, destacou Rodrigo.

Primeiro ato de prefeito eleito deve ser garantir moeda social "para todas as mães atípicas, idosos carentes e pessoas com deficiência" | Foto: Enzo Britto

Primeira mulher eleita vice no município, Isabel conversou com OSG sobre as expectativas para o início do mandato. Como medalhista olímpica e atual presidente da Comissão de Atletas da Panam Sports, ela pretende se esforçar para ajudar a cidade na candidatura conjunta com o Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031.

“Niterói é uma cidade que tem vocação para o esporte. Temos grandes atletas e uma tradição muito forte. A gente quer investir nisso. Com certeza o Pan-Americano acaba também sendo um marco para outros desenvolvimentos na cidade; é desenvolvimento de mobilidade urbana, de infraestrutura, de turismo. A gente acredita que é uma benesse que ultrapassa o esporte”, destacou a vice.

Vice-prefeita eleita comentou projeto de trazer Jogos Pan-Americanos para Niterói e Rio | Foto: Enzo Britto

A cerimônia também marcou o primeiro encontro oficial entre os representantes da Câmara Municipal de Niterói pelos próximos quatro anos. Dentre eles, o mais votado foi Douglas Gomes (PL), que recebeu 16.369 votos. “Hoje, o PL é a maior bancada da Câmara Municipal de Niterói. Tivemos mais de 52 mil votos de legenda. A minha votação foi muito expressiva. Independente do resultado da majoritária, é uma sinalização positiva de que a política de Niterói respira e que a população acredita no nosso trabalho enquanto oposição”, disse Douglas.

Douglas Gomes (PL) foi o vereador mais votado do município na última eleição | Foto: Enzo Britto

O segundo mais votado do último pleito, Prof. Túlio (PSOL), também conversou com a equipe de OSG e falou sobre os dois objetivos principais de seu segundo mandato.

“Primeiro, a gente quer combater o fascismo e ideais bolsonaristas. Em Niterói, as ideias do bolsonarismo não podem crescer. O segundo aspecto é que o governo anterior, do Axel, deixou muito a desejar e a gente atuou firme na fiscalização. A gente espera que o governo Rodrigo seja um pouco melhor, mas, se não for, a gente vai atuar exatamente como atuou no governo Axel, fiscalizando e garantindo, por exemplo, que as três mil crianças que estiveram fora da escola ao longo desses últimos quatro anos estejam na escola”, afirmou Túlio.

Segundo mais votado, Prof. Túlio (PSOL) retorna à Câmara para segundo mandato | Foto: Enzo Britto

Além de Douglas e Túlio, também foram diplomados Daniel Marques (PL), Binho Guimarães (PDT), Cal (União), Andrigo (PDT), Anderson Pipico (PT), Renato Cariello (PDT), Benny Briolly (PSOL), Rodrigo Farah (Cidadania), Gallo (Cidadania), Leandro Portugal (MDB), Allan Lyra (PL), Leonardo Giordano (PC do B), Gabriel Velasco (PSD), Sylvio (PT), Zaf (União), Beto da Pipa (MDB), Fernanda Louback (PL), Fabiano Gonçalves (Republicanos) e Michel Saad Neto (Podemos).