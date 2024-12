Rodrigo Neves anuncia primeiro secretário do novo governo em Niterói

Felipe Peixoto será o secretário Executivo do futuro governo do Rodrigo, que começa em janeiro - Foto: Prefeitura de Niterói

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta quarta-feira (18), Felipe Peixoto para ocupar o cargo de secretário Executivo do futuro governo.

"Um niteroiense apaixonado pela cidade e com uma experiência extraordinária na gestão pública ", disse Rodrigo Neves. "Felipe é formado em administração e direito e tem MBA em gestão de projetos. Ele também tem vasta experiência no setor público como vereador, deputado, secretário municipal e estadual. Foi uma das principais lideranças dessa campanha vitoriosa e vai coordenar as ações do governo, fazendo a integração das diversas secretarias. Este é um novo ciclo, com novas ideias e novas pessoas".

Felipe agradeceu o convite, feito logo após a diplomação da chapa vencedora das eleições em Niterói. "Queria agradecer a confiança do Rodrigo, desde tudo o que construímos. Conheço Rodrigo desde o movimento estudantil, fomos vereadores, deputados e secretários juntos. Estou muito feliz em poder contribuir com a minha cidade e poder ter Rodrigo como nosso líder conduzindo a Prefeitura e com a certeza de que Rodrigo fará o melhor mandato de todos".

Juliana Benício será secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia

O prefeito eleito também anunciou Juliana Benício como a futura secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Juliana Benício é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), formada em Engenharia de Produção, com mestrado em Economia e doutorado em Engenharia de Produção.

Juliana Benício será Secretária de Inovação | Foto: Prefeitura de Niterói

"Juliana foi uma das lideranças dessa campanha e uma apaixonada por Niterói. Tem experiência no setor privado e vai exercer pela primeira vez um cargo no setor público, o que vai representar uma renovação e novidade", disse Rodrigo Neves. " Niterói tem potencial extraordinário na área da inovação, da Ciência e da Tecnologia e uma das marcas desse novo governo, desse novo ciclo é fazer a transição da economia para uma economia inovadora e do conhecimento. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia vai ser muito estratégica em todos esses projetos e tenho confiança de que a Juliana vai liderar essa agenda com muito êxito nos próximos anos".

Juliana reforçou a importância da Ciência no desenvolvimento da cidade. "É uma grande honra assumir, porque venho há quatro anos defendendo a Ciência de uma maneira muito combativa. A Ciência vem sofrendo ataques importantes e sem ciência não tem crescimento, não tem desenvolvimento. A Ciência é a ponta dessa tríade, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, me sinto honrada e muito feliz de poder agora estar representando efetivamente toda essa luta que venho tendo. É uma área das mais desafiadoras que a gente tem na Prefeitura. Não tenho dúvida disso", declarou.