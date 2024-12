Thuram retorna ao Sampaio Corrêa e visa estreia contra o Fluminense

Após disputar o Brasileiro Série C pelo ABC, o zagueiro Eduardo Thuram, de 26 anos, retornou ao Sampaio Corrêa para disputar novamente o Campeonato Carioca. O clube estreará na competição contra o Fluminense, dia 11 de janeiro. O defensor comentou sobre o último ano pelo Alvinegro Potiguar e os novos desafios da próxima temporada.

Para o atleta, o clube chega com a ambição de ser uma grande surpresa no Cariocão 2025: "Foi uma experiência muito boa no ABC, tive bons aprendizados com pessoas das melhores qualidades possíveis. Mas meu foco mudou. Muito feliz com minha volta ao Sampaio Corrêa, muito motivado e nosso grupo segue trabalhando firme para que possamos fazer um bom início de campeonato e que 2025 seja um ano de muitas vitórias e conquistas. Tenho certeza que seremos uma surpresa no Carioca."

O zagueiro também comentou sobre a primeira partida o Sampaio no Cariocão 2025, diante do Fluminense: "Estamos nos preparando para chegar forte e competitivo na competição. Sabemos que já de início será um duelo muito difícil contra o Fluminense, mas estamos preparados e concentrados para fazer uma boa partida. Seguimos trabalhando, treinando para dar o nosso melhor pelo Sampaio."

Na Série C, o zagueiro teve bons números e foi um dos destaques. Ele foi o 8º zagueiro em interceptações, 5º zagueiro em cortes. Desde quando chegou ao clube foram 4º em passes certos, 2º em interceptações e 1º em cortes.