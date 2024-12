Vini Júnior é eleito melhor jogador da final da Copa Intercontinental

O Real Madrid venceu o Pachuca pelo placar de 3 a 0, nesta quarta feira (18), pela final da Copa Intercontinental. O clube espanhol chegou ao seu nono título mundial, se tornado o time que mais vezes ganhou a competição. Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador da grande final e do torneio.

O brasileiro marcou o terceiro gol do Real em uma bela cobrança de pênalti. Os outros dois foram marcados por Mbappé e Rodrygo.

Em outra conquista, Vini foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024, que aconteceu na véspera da final do Intercontinental. Com a vitória, o atacante se tornou o sexto brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo. Ele se junta a Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário.

Confira os melhores jogadores da final da Copa Intercontinental:

1º melhor jogador: Vinicius Júnior (Real Madrid)

2º melhor jogador: Valverde (Real Madrid)

3º melhor jogador: Elías Montiel (Pachuca)