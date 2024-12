Niterói: Jacaré é encontrado morto na praia de Piratininga

Na manhã desta quarta-feira (18), a praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, foi palco de uma cena inusitada: um jacaré foi encontrado morto na areia.

O animal, que estava boiando no mar, foi arrastado pelas fortes ondas até a costa. Animal pode ter vindo do Parque Orla Piratininga

Testemunhas relatam que a carcaça do jacaré foi avistada flutuando no mar antes de ser arrastada até a praia. Segundo banhistas, a bandeira vermelha estava sendo exibida na praia devido às condições do mar.

Moradores da região suspeitam que o animal tenha vindo do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), um local conhecido por abrigar um berçário de jacarés.

Leonardo Brito, fisioterapeuta e professor universitário, de 45 anos, esteve no local e registrou um vídeo da cena.

“Ele veio boiando pelo mar. Pode ter vindo da lagoa e, ao entrar no mar, acabou morrendo. Não sabemos ao certo. É estranho, não é comum encontrar um ‘crocodilo’ morto na praia”, afirmou.

Após a descoberta, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para verificar a situação. “Colocaram até a bandeira de animal para sinalizar a localização. O jacaré estava no início da praia, onde havia um toboágua. Eu estava caminhando e desci para ver, junto com os banhistas”, explicou Leonardo Brito.

Guarda Ambiental não foi acionada

Em nota, a Coordenadoria da Guarda Ambiental informou que não foi acionada para o caso.

Biodiversidade da Lagoa de Piratininga

A área da Lagoa de Piratininga, próxima ao Cafubá, é conhecida pela sua rica biodiversidade, que inclui diversas espécies botânicas que servem como habitat para os jacarés.

Esses animais são frequentemente encontrados nas proximidades do canal e dos jardins filtrantes do POP, localizados na região do Cafubá