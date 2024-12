Ministra da Saúde cumpre agenda em Niterói e convida Prefeitura para programa federal

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em Niterói nesta sexta-feira (13) para participar da inauguração da nova sede da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CMM-UFF), no bairro Fátima. Durante o evento, a ministra convidou o prefeito eleito, Rodrigo Neves (PDT), a levar a Prefeitura de Niterói para o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

"Chamo vocês para perto. Vamos fortalecer o Programa Mais Acesso a Especialistas, uma das prioridades do presidente Lula. Precisamos entregar oferta de cuidado integral à população (...) [Rodrigo Neves] falou de fazer pedidos ao Ministério e eu vim com um pedido de trabalho, mas terão apoio para isso, obviamente", comentou Nísia.

O PMAE é uma iniciativa federal que garante recursos financeiros federais para as secretarias estaduais e municipais de saúde com o objetivo de ampliar a oferta de consultas especializadas e exames diagnósticos. Em respostas, os municípios participantes precisam garantir que o atendimentos a pacientes em filas seja feito em, no máximo, 30 ou 60 dias.

A nova faculdade conta com 25 salas de aula e deve atender a cerca de 1,4 mil alunos. O espaço foi inaugurado a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

“A valorização das instituições de ensino é uma prioridade transversal para o governo. Aproveito para destacar o impacto do Reuni, criado pelo presidente Lula, que reestruturou e ampliou o alcance das universidades brasileiras", destacou Nísia. além dela e de Rodrigo também participaram da inauguração o atual prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), e o reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega.