Consumidores devem gastar em média R$ 300 com compras de Natal

De acordo com 61,5% dos entrevistados, as compras serão feitas em lojas físicas - Foto: Divulgação

Uma sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 923 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 29 de outubro e 02 de novembro, mostra que 61% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Natal, enquanto 31,2% disseram que não e 7,9% ainda não sabem.

Os itens de vestuário, calçados e acessórios (50,4%) são os preferidos de quem vai presentear, seguidos brinquedos (26,4%), lembrancinhas (12%), artigos de perfumaria (9,6%) e eletrônicos (8,8%).

O gasto médio de cada consumidor deve ficar em R$ 300,29, com movimentação financeira na economia estimada em R$ 675,28 milhões. De acordo com 61,5% dos entrevistados, as compras serão feitas em lojas físicas. Já 21,8% em lojas virtuais/online e 12,2% em ambas.

13º salário para quitar dívidas

Já outra pesquisa feita pelo IFec RJ, com 776 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 25 e 28 de novembro, revela que 50,6% já receberam ou ainda vão receber o 13º salário.

Dos que já receberam ou vão receber, 46,2% irão quitar ou abater dívidas contraídas durante o ano, podendo dar um estímulo ainda maior para as compras de Natal. De acordo com 64,2% dos entrevistados, a maior dívida é com cartões de crédito.

