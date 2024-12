Carnaval de 2025 terá um investimento recorde de R$ 64 milhões pelo Governo do Estado

Cláudio castro durante anúncio de investimento recorde do estado no carnaval - Foto: Jéssica Marques

O governador Claúdio Castro, em evento realizado no Palácio Guanabara nesta quinta feira (12), anunciou um investimento histórico de R$ 64 milhões, no carnaval de 2025. O aporte será destinado ao custeio dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, melhorias na operação do Sambódromo e no fomento de manifestações culturais em todo o estado.

"Agora não importa se o candidato é de esquerda ou de direita, se gosta ou não do carnaval. O que importa é que isso agora é uma política pública do Rio de Janeiro", afirmou o governador durante o evento de anúncio, que contou com a presença do presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O governo destinará R$ 40 milhões para as escolas de samba e para melhoria na infraestrutura do Sambódromo. Dessa quantia, R$ 30 milhões serão repassados diretamente ás 12 escolas do Grupo Especial, o que representa R$ 2,5 milhões para cada agremiação. Os outros R$ 10 milhões serão destinados para garantir a operação e iluminação da Marquês de Sapucaí.

Os recursos serão administrados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que também oferecerá às escolas um curso de capacitação em gestão para aprimorar o uso do dinheiro público e a prestação de contas.

A utilização direta do recuso de 40 milhões de reais, segundo o governo, será uma fase teste para a sanção de uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa que incluirá o carnaval no orçamento do Estado. O valor de investimento, após a sanção, poderá ser revisto de acordo com cada governo vigente.

Além disso, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa disponibilizará mais R$ 24 milhões por meio do pacote de editais "Folia RJ 3", que contemplará manifestações culturais em 42 cidades do estado. Segundo o governo, mais de 500 projetos serão beneficiados em editais divididos em quatro categorias, Blocos de rua, Não Deixa o Samba Morrer, turmas de Bate-Bolas e Folia de Reis.

O carnaval de 2025 trata um formato ampliado, com três noites de desfile do Grupo Especial nos dias 2, 3 e 4 de março, além de dois dias com eventos festivos, acontecendo no dia 7 de março o desfile de escolas mirins e o Desfile das Campeãs no dia 8.