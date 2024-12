Pablo Marçal pode ser o novo apresentador do 'Casos de Família', no SBT

Com a nova gestão da emissora SBT, muitas novidades estão ocorrendo, como a saída de uma das maiores apresentadoras da casa, Eliana. Mas outra mudança pegou os telespectadores de surpresa: o ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, poderá ganhar um programa no horário da tarde do SBT, em 2025. Entretanto, para conquistar esse feito, terá que superar Cariúcha e Jojo Todynho, outras candidatas a assumir o programa.

Para resolver o impasse de quem assume a apresentação do novo “Casos de Família”, consagrado pela apresentadora Christina Rocha, os candidatos terão que gravar um programa piloto. De acordo com informações divulgados pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, o empresário busca uma oportunidade de entrar para a televisão, chegando a sondar a Band.

Cariúcha e Jojo Todynho também irão gravar o piloto no dia 15 de dezembro. A intenção do SBT é que o programa passe uma imagem mais jovem.

Entretanto, Pablo Marçal e Jojo Todynho terão que se esforçar muito para conquistar essa vaga, pois a favorita da emissora é Cariúcha, pois ela já integra o quadro de funcionários do SBT, onde apresenta o programa “Fofocalizando”.

Outra polêmica sobre a possível contratação de Pablo Marçal, é que ele seria colega de trabalho do jornalista e também ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Datena, que estreou na emissora nesta segunda-feira (9). Para quem não lembra, durante os debates políticos Datena deu uma “cadeirada”, em Pablo.

Entretanto, tudo indica que a briga entre os dois são águas passadas, pois o próprio empresário desejou sucesso nessa nova fase de Datena.

"Realizo um sonho: estreio, às 16h45, no SBT, a emissora do Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos! Espero você, no SBT", escreveu Datena em rede social. "Sucesso para você e para o SBT", escreveu o empresário.