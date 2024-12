São Gonçalo recebe concerto gratuito na Praça do Colubandê nesta sexta-feira (12)

O Sesc levará a magia do Natal a mais de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Rafael Ribeiro

O Sesc levará a magia do Natal a mais de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Rafael Ribeiro

Nesta sexta-feira (13 de dezembro), às 20h, São Gonçalo será contemplado com mais uma atração especial do Natal Sesc 2024 - uma apresentação musical gratuita. Além do município, o Sesc levará a magia do Natal a mais de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro, um projeto realizado pelo Sesc RJ com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) da região.

Nesta data, o público poderá conferir, na Praça do Colubandê, ao concerto gratuito da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por estudantes da rede pública. A orquestra apresentará um repertório com músicas natalinas como "Jingle Bells Rock", "Happy Day", além de clássicos como a Quinta Sinfonia de Beethoven e "Halleluja", em uma celebração coletiva de fusão de memórias, afetos e um olhar esperançoso para o futuro. A OSJ Chiquinha Gonzaga é uma formação 100% feminina, com regência da maestra Priscila Bomfim.

Leia também:

Bebê de 1 ano, atacado por um pitbull, recebe alta do hospital

Acidente entre moto e carro de passeio fecha dois sentidos da Estrada da Garganta, em Niterói

A cidade de São Gonçalo também recebeu, no fim de novembro, a decoração do Natal Sesc RJ 2024, que pode ser apreciada na Praça Leonor Corrêa, no bairro Trindade. O espaço ganhou uma gigantesca árvore de 23 metros de altura com ponteira luminosa, iluminada por microlâmpadas e mangueiras de LED, micro-estrobos, projetores de LED horizontal e canhões de LED, tudo sincronizado com um sistema de luz computadorizado. Trata-se de um sistema desenvolvido e fabricado na Alemanha para controlar espetáculos de grande porte, com o mesmo software que controlou shows do porte da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, dos musicais da Broadway e de turnês de rock como U2, The Police e Madonna. E ainda elementos instagramáveis iluminados que remetem a uma caixa de presente e a uma bola natalina, para que moradores e turistas possam registrar variadas selfies.

Magia natalina em mais de 30 cidades

Mais de 30 cidades, em todas as regiões do estado do Rio, vão receber a programação do Natal Sesc RJ 2024 até 05 de janeiro de 2025. As atividades acontecem em unidades do Sesc e espaços públicos dos municípios. Confira a programação completa em <http://www.sescrio.org.br> www.sescrio.org.br.

SERVIÇO

Natal Sesc RJ 2024 em São Gonçalo

Dia 13/12/2024

Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga

Praça do Colubandê, São Gonçalo, RJ.

Grátis, Livre

Natal Sesc no estado do Rio de Janeiro

Angra dos Reis

Areal

Barra do Piraí (Ipiabas)

Barra Mansa

Bom Jesus de Itabapoana

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Jacareí

Conceição de Macabu

Conservatória

Itaperuna

Macaé

Magé

Mangaratiba (Itacuruçá)

Mendes

Miguel Pereira

Miracema

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Rio das Ostras

São Gonçalo

São João da Barra (Grussaí)

São João de Meriti

Tanguá

Teresópolis

Três Rios

Valença

Vassouras