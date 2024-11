Ativista do PSOL é detido pela PF no Brasil após viagem ao Líbano

Militante de esquerda e filiado ao PSOL, Thiago Ávila, de 37 anos, foi detido na manhã deste sábado (23), no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pela Polícia Federal, quando retornava de uma viagem ao Líbano. Ele teria ido ao país para prestar solidariedade por conta dos ataques de Israel ao país e à Gaza. Thiago foi interrogado e posteriormente acabou liberado para sua residência em Brasília.

Nas redes sociais, o comunicador já mostrou inúmeros discursos em defesa do povo palestino e participou de caminhadas ao lado de ativistas dos direitos humanos, como o padre Julio Lancellotti.

Defensor da causa Palestina há 18 anos, essa não é a primeira vez que Thiago é detido e interrogado em aeroportos, devido aos seus ideias. Em julho, ele também foi apreendido quando voltava de uma viagem a Cuba, no aeroporto do Panamá. Os policiais o esperavam na porta do avião e ele foi levado para uma sala reservada, onde acabou sendo interrogado por horas. Na ocasião, ele afirmou que após entregar seu passaporte, os agentes perguntaram sobre países que o militante tinha viajado, como Gaza, e se já tinha sido preso alguma vez.

Nessa última viagem, Thiago fez vídeos que foram divulgados em redes sociais, mostrando a rotina das pessoas que aguardam por ajuda no corredor humanitário criado em Rafah, que liga Gaza ao Sinai, no Egito.



"Eu acredito na paz verdadeira, no cessar-fogo imediato e estou indo cobrir principalmente os esforços humanitários para que as centenas de caminhões parados na fronteira de Rafah consigam entrar em Gaza, para que crianças não sejam operadas sem anestesia, e falar o que esta acontecendo com o povo palestino com mais elementos", afirmou Thiago.