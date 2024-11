Galvão Bueno será a nova voz da Amazon Prime para o Campeonato Brasileiro de 2025

Após 43 anos sendo uma das principais vozes do futebol na Rede Globo, Galvão Bueno já está acertado sobre sua saída da empresa no fim do ano e agora já existe uma nova casa para o narrador. Ele fechou um acordo com a Amazon Prime e será a voz do streaming nas transmissões do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

O vínculo foi assinado nesta sexta feira (22) e deve ser anunciado pela empresa nos próximos dias. Além do Brasileirão, Galvão também fará partidas da Copa do Brasil, competição exibida desde 2022 pelo streaming.

A Amazon fechou contrato com a Liga Forte União, que tem times como Botafogo, Vasco, Corinthians e Fluminense. O acordo começa em 2025 e vai até 2029.

Ao todo, serão 38 partidas transmitidas somente pela plataforma por ano. São 190 jogos em todo o período contratual.



Além da Amazon, Galvão deve também voltar a focar em seu canal no Youtube, que devido seu trabalho na Globo, foi deixado de lado.