Mais de 1 milhão de aposentados tiveram descontos indevidos em suas contas do INSS

A informação foi revelada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite da última sexta feira (22): mais de 1 milhão de brasileiros estão sofrendo descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS. Os números mostram que, entre janeiro de 2023 e maio de 2024, 1,056 milhão não autorizaram o desconto, que, em média, é de R$ 39,74 por mês.

Francisco Hércules Marquês, é uma dessas vítimas. Dele, foram dois descontos de R$ 77, em julho e agosto de 2024. O dinheiro foi para uma associação que dá suporte a aposentados. Só que o homem não pediu suporte nenhum e muito menos autorizou qualquer desconto.

"Eu falei, ora, que valor é esse? Não fiz nenhum consignado. Não fiz nenhum empréstimo. Não assinei nenhum documento. Então, eu já deduzi que fosse alguma forma de extorquir o meu dinheiro", afirmou.

Leia também:

Galvão Bueno será a nova voz da Amazon Prime para o Campeonato Brasileiro de 2025



Mansão da família Maluf é invadida por assaltantes disfarçados de Policiais Federais



"Agora vou recorrer ao INSS, vou ligar ou vou lá, vou ver direitinho como eu posso fazer para eles pararem com esse desconto e, se for possível, me devolver o dinheiro. Um dinheiro que me faz falta", ressalta o aposentado.



Os convênios para descontos dos pagamentos do INSS são legais. Trinta e sete associações e sindicatos fazem isso. Entidades que oferecem serviços como auxílio funeral, odontológico e psicológico. A ilegalidade está no desconto não autorizado.

Quase 8 milhões de aposentados e pensionistas tem descontos na pagamento, mas o aumento de reclamações de cobranças indevidas, fez com que o INSS, realizasse uma auditória.

Cinco associações estão sendo investigadas e podem ter os contratos cancelados. Para pedir o bloqueio ou a exclusão de qualquer desconto, pensionistas e aposentados podem ir a uma agência, ou usar o telefone para acessar o site ou realizar o procedimento pelo próprio aplicativo "Meu INSS".

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto afirma que quem foi vítima da fraude vai ter o dinheiro de volta.

"A regra geral é: devolução imediata e, se a entidade não comprovar que realmente a pessoa fez aquela afiliação, nós podemos e fazemos o bloqueio de valores daquelas entidades que tenham a receber para indenizar essas pessoas", explicou.