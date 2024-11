Ministro vem a Itaboraí para reiniciar obras de duplicação da Rodovia Magé-Manilha

O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, junto com o deputado federal Hugo Leal, vai reinaugurar o canteiro de obras da duplicação da BR-493, no trecho que liga Magé a Manilha, em Itaboraí, importante parte do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, no próximo dia 22 de novembro, às 11h. O evento vai ocorrer em frente ao 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA), no Km 23 da rodovia.

A duplicação da BR-493 é uma obra estratégica para a melhoria da mobilidade urbana na região, prometendo aumentar a segurança e reduzir o tempo de viagem dos motoristas, além de promover o desenvolvimento econômico da região. A obra também faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura que visam modernizar a rede viária do Estado do Rio de Janeiro e melhorar o fluxo de transportes de cargas e passageiros.

A expectativa é que a duplicação contribua para a redução do congestionamento no trecho, que tem alta demanda de tráfego, especialmente em horários de picos e durante feriados prolongados.



Hugo Leal já havia cobrado retorno das obras há pelo menos seis meses

Quem acompanha o projeto de obras de perto é o deputado Hugo Leal (PSD). Em julho, ela já havia dado entrevista ao jornal O SÃO GONÇALO falando sobre os benefícios que a obra poderia trazer para a região. "Isso beneficia não só quem já usa as rodovias, mas também futuros investidores do nosso do setor de gás, pois essa via está diretamente ligada à produção do polo Gaslub. Isso significa mais produtividade e mais produtividade, sempre gera mais empregos. Vamos continuar fiscalizando o andamento desse processo para que de fato a obra saia do papel ainda em 2024", afirmou na época.

Para o deputado, o local é "um dos maiores gargalos do Estado do Rio". As obras, que serão iniciadas ainda este ano, não têm previsão de conclusão.

Localizado no km 297 da BR-101 RJ, em Itaboraí, o Trevo de Manilha foi construído na década de 70, e recebeu obras de melhorias e ampliação na década de 90, com a construção de um viaduto. O Trevo de Manilha é tradicionalmente palco de engarrafamentos por excesso de carros vindos da BR-101, Rj-104 e BR-493, principalmente em horários de pico e durante feriados prolongados.