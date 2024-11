Homem morre após ser dopado, agredido e queimado pela namorada

Bruno era técnico de iluminação no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Foto: Reprodução

Bruno Machado Marino, de 39 anos, morreu nessa quarta-feira (14), no Hospital de Saracuruna, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois da namorada o dopar, agredir e o queimar. A namorada do técnico de iluminação, já foi presa pela Polícia Civil.

Segundo informações repassadas pelos vizinhos da vítima, a mulher teria posto diversos remédios no café do homem, depois o agredido algumas vezes, e por fim jogou água quente no corpo de Bruno.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, o técnico de nutrição foi levado à unidade de saúde onde deu entrada com queimaduras da face, tronco, braços e coxa, resultando em 76% do corpo. Bruno não resistiu depois de uma parada cardiorrespiratória.

A mulher foi presa por homicídio qualificado, conforme aponta a Polícia Civil.

Pessoas próximas do casal, afirmaram que a namorada de Bruno era muito ciumenta e que ela teria afastado a vítima dos amigos. Bruno trabalhava no Teatro Raul Cortez, também em Duque de Caxias, onde era responsável pela iluminação.