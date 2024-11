Ministro dos Transportes participará da cerimônia das obras de duplicação na Magé-Manilha

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, realizará no próximo dia 22 de novembro, às 11h00, a cerimônia de início das obras de duplicação da BR-493, no trecho que liga Magé a Manilha, importante parte do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. A solenidade será marcada pela presença de autoridades locais e será realizada em frente ao 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA), no KM 23 da rodovia.

A duplicação da BR-493 é uma obra estratégica para a melhoria da mobilidade urbana na região, prometendo aumentar a segurança, reduzir o tempo de viagem e promover o desenvolvimento econômico da área. A obra também faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura que visam modernizar a rede viária do Rio de Janeiro e melhorar o fluxo de transporte de cargas e passageiros.

A expectativa é que a duplicação contribua para a redução do congestionamento no trecho, que tem alta demanda de tráfego, especialmente em horário de pico.