Bebê brasileira é morta em ataque de Israel no Líbano

Até o momento, a ofensiva israelense no Líbano contra o Hezbollah já matou três brasileiros - Foto: Divulgação

Uma bebê brasileira de um ano foi morta durante um ataque de Israel no Líbano, no último sábado (2). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, nesta segunda-feira (4).

Segundo o Itamaraty, o caso aconteceu na região de Hadeth, localizada no sul de Beirute. A vítima foi identificada como Fatima Abbas.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar e consternação, da morte, em Beirute, de bebê brasileira de um ano de idade, Fatima Abbas, vítima de ataque israelense em 2/11 no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa”, disse o Itamaraty em nota.

Até o momento, a ofensiva israelense no Líbano contra o Hezbollah já matou três brasileiros, todos eles menores de idade.

Na nota, o governo brasileiro reiterou a “condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano”, e solicitou que ambos os lados envolvidos no conflito cessem a onda de agressão no país.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 3 mil pessoas já morreram no país desde a escalada de violência entre Israel e Hezbollah, em outubro de 2023.