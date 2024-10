Venezuela convoca embaixador no Brasil e critica governo brasileiro.

A Venezuela convocou seu embaixador no Brasil expressando descontentamento com o que chamou de “grosserias” do governo brasileiro. O Ministério de Relações Exteriores do país menciona especificamente o assessor internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim.

O comunicado do governo venezuelano caracteriza Amorim como um “mensageiro do imperialismo norte-americano” e afirma que ele tem se dedicado a “emitir juízos de valor sobre questões que dizem respeito apenas aos venezuelanos”.

Além disso, a carta do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela descreve as declarações de Amorim como uma “agressão constante” que prejudica as relações diplomáticas entre os dois países.

Durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, Amorim afirmou que autoridades venezuelanas estão “acusando injustamente” o Brasil por barrar a adesão da Venezuela aos Brics, grupo liderado pelo Brasil junto com Rússia, China, Índia e África do Sul.

Amorim destacou que “o Brasil concordou com Cuba, mas não com a Venezuela”, e expressou a esperança de que esse mal-estar se dissipe à medida que a situação se normalize.

O embaixador, que foi enviado pelo governo para observar as eleições em julho, relatou que inicialmente tudo parecia tranquilo. No entanto, após o resultado, questionou Nicolás Maduro sobre a divulgação das atas eleitorais, e o presidente atribuiu o atraso à ocorrência de um ataque cibernético.

“Retornei ao Brasil em um clima de incerteza. O fato é que não houve uma divulgação detalhada dos resultados. As atas não foram publicadas e o princípio da transparência não foi respeitado”, ressaltou.

