Eleitores comemoram vitória de Rodrigo Neves em Icaraí

A Rua Miguel de Frias, em Icaraí é palco de uma grande festa de comemoração pela vitória de Rodrigo Neves (PDT) para prefeito de Niterói, no segundo turno das eleições municipais deste domingo. Por volta das 20h20, Neves chegou para celebrar com apoiadores e discursou sobre suas metas e compromissos para a cidade. Em entrevista após o resultado, o prefeito eleito destacou a tradição democrática de Niterói e prometeu um governo inovador e transformador.

"Niterói, mais uma vez, demonstrou que é uma cidade esclarecida. Quando enfrentou desafios, como na pandemia, nossa cidade se uniu. Hoje, temos a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro e somos a única cidade que não tem bairros dominados por milícias. Niterói votou contra agressores de mulheres, contra aqueles que desprezam a democracia, e contra os que, durante a pandemia, fizeram campanha contra a vacina," afirmou Neves.

Rodrigo Neves dá entrevista coletiva | Foto: Layla Mussi

Ele comemorou a vitória ao lado de sua vice-prefeita eleita, Isabel Swan, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história de Niterói. "Isabel é uma referência, foi medalhista olímpica na vela e presidiu a Comissão de Mulheres do Comitê Olímpico. Juntos, vamos fazer um governo ainda melhor," disse o prefeito eleito, reafirmando seu compromisso com a inclusão e a valorização feminina.

Durante a comemoração, Rodrigo Neves também refletiu sobre a crescente influência de grupos de extrema direita no cenário político e reforçou seu compromisso com a proteção da democracia. "No primeiro turno, tivemos a maior votação que já alcançamos em minhas eleições anteriores, e no segundo turno vencemos em todas as zonas eleitorais, elegendo a maior bancada de vereadores, com quinze representantes. Niterói tem essa tradição democrática e progressista, e a nossa resposta é clara: vamos governar para todos, atentos às demandas da sociedade e aos questionamentos da imprensa livre," declarou.

Em suas palavras aos quase 120 mil eleitores que votaram em seu adversário, Neves destacou os avanços conquistados em suas gestões anteriores. "Transformamos Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro. Quando assumi em 2013, Niterói enfrentava uma situação difícil: contas desorganizadas, morros derretidos e violência crescente. Hoje, somos um exemplo em segurança pública e resiliência às mudanças climáticas," relembrou.

O prefeito eleito reconheceu que, apesar das conquistas, ainda há desafios pela frente. "Governar é como uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais você avança, mais a sociedade exige um governo melhor. Estou muito animado e emocionado. Sou o prefeito mais feliz do Brasil, porque governo a cidade mais linda do país," finalizou Neves.

O pedetista teve 156.067 votos, ou 57,20% dos votos válidos nesse 2° turno, derrotando o deputado federal Carlos Jordy (PL), que terminou com 42,80% dos votos válidos, ou 116.796 eleitores.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

