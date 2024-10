Ruas vazias marcam 2º turno das eleições em Niterói

O segundo turno das eleições em Niterói foi de tranquilidade pelas ruas do município. Apesar dos 53 detidos em ocorrências de crimes eleitorais, o domingo (27) nublado não registrou problemas nos bairros da cidade.

As 1.305 urnas da cidade começaram a ser apuradas assim que a votação se encerrou, às 17h (horário de Brasília). Niterói tem 410 mil eleitores aptos.

Em um dos colégios no município, eleitores comentaram sobre o processo eleitoral. Alguns comentaram sobre o horário tardio de votação e optaram por deixar para o final e outros tiveram imprevistos e quase perderam o horário.

Bruna Muniz | Foto: Layla Mussi

A estudante Bruna Muniz, de 21 anos, chegou na reta final da votação. Ela disse que prefere mesmo votar nesse horário, com sua seção mais vazia: “Prefiro votar na parte da tarde mesmo. Pela manhã, costuma estar muito cheio. Hoje eu quase não consigo, mas foi de boa.”

Fabio Nascimento, de 64 anos, contou que hoje saiu da rotina. Normalmente, o contador vota sempre pela parte da manhã mas, nesse segundo turno foi diferente: “Hoje acabei me descuidando e deixando para o finalzinho. Mesmo assim peguei uma seção bem vazia e tranquila.”

Fernanda Magalhães | Foto: Layla Mussi

Aos 71 anos, a aposentada Fernanda Magalhães não abre mão do seu direito de votar: “Gosto de votar e exercer meu direito. Minha seção é sempre tranquila e votei em menos de cinco minutos. No primeiro turno que eu não votei, não estava me sentindo bem. E não quero deixar de vir, mesmo não precisando mais.”

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca