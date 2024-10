Pesquisa aponta Rodrigo Neves com 60% dos votos em Niterói

A última pesquisa de intenções de votos para o segundo turno da eleição para a prefeito de Niterói, divulgada na noite deste sábado (26), realizada pelo instituto Atlas/Intel, aponta o candidato do PDT, Rodrigo Neves, com 60,1% das intenções de votos válidos, contra 39,9% de seu adversário bolsonorista, Carlos Jordy, do PL.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-05545/2024, e realizado durante a última semana, entre os dias 20 e 25 de outubro. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores de todas as regiões da cidade de Niterói.

Os números da Atlas/Intel confirmam os dados apresentados pela pesquisa do Instituto Gerp, divulgada na última sexta-feira (25), que revelou que Rodrigo Neves tem 61% das intenções de votos válidos, contra 39% de Jordy.

