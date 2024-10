Torcedores do Penãrol causaram prejuízo de R$229 mil ao Botafogo

Estruturas destruindas pelos torcedores do Peñarol- Reprodução - Foto: Divulgação

A torcida do Penãrol, time uruguaio, que perdeu para o Botafogo por 5 a 0 na última quarta feira, se envolveu em várias confusões em sua passagem pelo Rio. Além das brigas, a torcida do clube uruguaio causou muitos estragos no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde o jogo foi disputado.

De acordo com perícia realizada pela Polícia, os torcedores do Penarol arrancaram cadeiras, destruíram banheiros e parte da estrutura sul do estádio, onde estavam concentrados.

O laudo constatou que 330 assentos dos 4 mil ocupados pelos uruguaios foram danificados. Já nos banheiros, vasos sanitários foram retirados e um mictório vandalizado.

Os danos causados estão calculados em aproximadamente R$ 229 mil. O Botafogo confirmou que vai acionar a Conmebol para que o prejuízo causado pelos uruguaios seja ressarcido.