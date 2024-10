No Maracanã, Flamengo bate o Juventude e ainda sonha com o título do Brasileirão

Jogando em casa, o Flamengo venceu o Juventude por 4x2 na tarde deste sábado (26). Em jogo movimentado e com muitos gols no Maracanã, o Rubro-Negro venceu e ainda mantém viva a esperança de título e torce contra o líder Botafogo para encurtar a distância até o topo. Michael, Gabigol, Arrascaeta e Plata marcaram para o Fla e Gilberto e Edson Carioca para o Juventude.

O primeiro tempo começou com o Flamengo na pressão, buscando abrir rapidamente o placar. O Juventude conseguiu se segurar e tentou explorar os contra-ataques. Mas o gol, mesmo assim, não demorou. Aos sete, Michael ficou com uma sobra de bola, limpou a marcação e abriu o placar. Mesmo o Fla sendo superior e criando boas chances, a equipe gaúcha foi quem marcou. Em ótimo contra golpe, aos 23 minutos, Gilberto recebeu nas costas da zaga e empatou o jogo no Maracanã.



A etapa final começou da mesma forma que a primeira. Logo antes dos dois minutos, Gérson fez boa jogada, recebeu na área e foi empurrado. Pênalti batido e convertido por Gabigol, que quebrou um jejum de 14 jogos sem marcar. O ritmo seguiu e o Flamengo logo ampliou. Aos oito, Gérson rolou na entrada na área e Arrascaeta bateu bonito no cantinho para marcar o terceiro. O Fla seguiu na pressão mas quem marcou foi a equipe visitante. Aos 25, Edson Carioca aproveitou rebote da cobrança da falta na área e bateu no alto para diminuir. Aos 29, Nenê, que tinha acabado de entrar, foi expulso por reclamar do árbitro. No final, aos 50 minutos, o equatoriano Plata fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, em mais uma assistência de Gérson, e fechou o placar.

O Flamengo agora volta suas atenções para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo domingo (03), no Maracanã. O jogo está marcado para 16h. O Juventude recebe o Fortaleza, no sábado (02), às 18h30.