Alimentos contaminados no McDonald's causaM Morte em cliente nos Estados Unidos

Uma pessoa morreu e vários clientes adoeceram em decorrência de infecções provocadas pela bactéria E. coli que infectaram o hambúrguer Quarterão, do McDonald’s, em dez estados dos EUA, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta terça-feira (22). O surto, vinculado a um dos sanduíches mais populares da rede, deixou 49 pessoas doentes, das quais dez precisaram ser hospitalizadas.

A cepa envolvida, E. coli O157:H7, é altamente perigosa e foi a responsável por um surto em 1993 que causou a morte de quatro crianças que consumiram hambúrgueres malpassados nos restaurantes Jack in the Box.

As ações da maior rede de fast-food do mundo caíram cerca de 6% no pós-mercado dos EUA. Um trader de gado afirmou que o surto pode impactar os futuros do gado nesta quarta-feira (23).

"As descobertas iniciais da investigação sugerem que um grupo de casos pode estar ligado às cebolas fatiadas usadas no Quarteirão, provenientes de um único fornecedor que atende três centros de distribuição", afirmou César Piña, diretor da cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte, em comunicado.

O McDonald’s informou ao CDC que está removendo preventivamente as cebolas fatiadas e os hambúrgueres de carne bovina usados no Quarteirão das lojas nos estados afetados, enquanto a investigação continua. Além disso, a empresa suspendeu temporariamente a venda do sanduíche nas áreas impactadas, incluindo Colorado, Kansas, Utah e Wyoming. A rede também afirmou que está trabalhando com fornecedores para reabastecer os estoques na próxima semana.

Autoridades suspeitam que cebolas possam estar contaminadas. | Foto: Divulgação

Na terça-feira (22/10), o CDC emitiu um alerta de segurança alimentar em razão de um surto de infecções causadas pela bactéria Escherichia coli (E. coli), possivelmente relacionado ao consumo do sanduíche Quarteirão da rede McDonald’s. Segundo a agência de saúde norte-americana, 49 pessoas de dez estados foram infectadas pela mesma cepa da bactéria. Entre os infectados, 10 precisaram de hospitalização e foi registrada uma morte.

O surto também afetou uma criança, que está hospitalizada com síndrome hemolítico-urêmica, uma complicação grave frequentemente associada ao consumo de alimentos ou água contaminados com E. coli.

O CDC segue investigando o caso e recomendou cautela aos moradores dos Estados Unidos no consumo de determinados alimentos até que a origem exata da contaminação seja identificada."

