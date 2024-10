Presidente Lula diz que seu acidente doméstico foi grave, mas que não afetou nenhuma parte delicada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta segunda (21), sobre o acidente doméstico que sofreu no final do sábado (19). Ele estava no banheiro do Palácio da Alvorada quando acabou caindo e batendo a cabeça.

Lula disse que o acidente foi grave, mas que não teria afetado nenhuma parte mais delicada. O presidente disse, em ligação com o candidato petista à Prefeitura de Camaçari, na Bahia, que o acidente foi uma "bobagem". Ele ainda acrescentou que precisa aguardar cerca de três ou quatro dias, por recomendação médica, para saber qual o tamanho do estrago que fez a batida na região da nuca.

Após a reunião na parte da manhã com o presidente Lula, o ministro Alexandre Padilha afirmou que o petista "em nenhum momento, teve perda de consciência, desorientação". "Ele mesmo buscou socorro naquele momento [após o acidente]. A equipe médica fez todos os exames de acompanhamento", contou Padilha.

Segundo o ministro, embora Lula esteja autorizado a realizar algumas atividades, caso de reuniões no Palácio da Alvorada, ainda não há previsão de retorno aos compromissos no Palácio do Planalto: "Quero passar uma mensagem de tranquilidade, que foi cancelada a viagem por determinação médica para manter essa observação, para evitar uma viagem muito longa, ia trabalhar em fuso horário diferente."