Operação da PM prende chefe do tráfico no Morro dos Macacos

Uma das lideranças do tráfico de drogas do Morro dos Macacos, localizado em Vila Isabel, na Zona Norte, foi presa em decorrência de uma operação da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (21).

O traficante foi identificado como Misael Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Misa. Ele estava foragido da justiça, além de ser apontado como um dos principais nomes da disputa do tráfico de drogas da comunidade com o Morro do João, situado no Engenho Novo.

Misa foi encaminhada para a 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel). No total, o traficante tem nove anotações criminais.



De acordo com informações dos moradores da localidade, os tiros começaram por volta das 5h30.

A Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota que, por causa da insegurança na região, sete escolas localizadas na comunidade precisaram suspender as aulas.

Ainda segundo a pasta, até às 11h26, nenhuma instituição de ensino da região foi fechada em decorrência da operação policial.