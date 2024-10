Adolescente desaparecido em Niterói é encontrado no Complexo da Maré

Após 4 dias de buscas, o adolescente de 17 anos Gabriel Magalhães foi localizado, depois de ser reconhecido por um pastor na Comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, na noite de sábado (19). O religioso entrou em contato com o Programa SOS Crianças Desaparecidas (FIA), após divulgação do caso nas mídias sociais.

O jovem foi encaminhado até um abrigo em Magé, na Baixada Fluminense, onde recebeu alimentação e roupas novas. Morador de Niterói, Gabriel havia desaparecido na última terça feira após sair de casa, o adolescente tem o diagnóstico de esquizofrenia e fazia uso de medicamentos controlados.

A família não descarta a hipótese dele ter sofrido um surto psicótico ao deixar a residência, as circunstâncias e causas do desaparecimento serão apuradas por agentes da 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

“Quero agradecer de coração a todas as pessoas que nos ajudaram nas buscas. Graças a Deus encontrei o meu filho com vida. Minha gratidão eterna”, disse, emocionada Joelma de Souza, a mãe do adolescente, em um áudio de aplicativo de mensagens.