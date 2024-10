Rodrigo Neves é recebido pelo presidente Lula em Brasília

O candidato à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), se reuniu nesta quinta-feira (10) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, para discutir um pacote de parcerias estratégicas entre o governo federal e o município, caso seja eleito. O encontro resultou em importantes acordos para a cidade, com foco em mobilidade, saúde e habitação, soluções que podem modernizar a mobilidade urbana de Niterói, facilitando o deslocamento e reduzindo o impacto ambiental.

Centro de Tecnologia no Coração da Cidade



Outro ponto forte da parceria é a possibilidade de abrir um centro de formação do Instituto Militar de Engenharia (IME) no Centro de Niterói. O projeto visa transformar a região central em um hub de tecnologia, atraindo investimentos e inovação para a cidade.

Rodrigo Neves também assegurou apoio federal para a implantação do Cartão Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. Além disso, garantiu recursos para construir Super Centros de Saúde de Especialidades e Exames, que visam descentralizar o atendimento médico, facilitando o acesso a exames e consultas em todas as regiões de Niterói.

Melhorias Habitacionais: Projetos de Inclusão Social



Lula demonstrou interesse em investir nos programas “Vida Nova no Morro” e “Arquiteto de Família”, que Neves pretende transformar em referência nacional para melhorias habitacionais nas comunidades de Niterói. Ambos os programas focam em reformar e revitalizar moradias em áreas carentes, promovendo maior dignidade e qualidade de vida.

