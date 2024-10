Mulher suspeita de matar marido á facadas faz post na web afirmando descoberta de traição

Jéssica Maduro Magina de 23 anos, acusado de matar o marido, Igor Nicolucci da Silva Santos, a facadas em um bar no Guarujá, litoral de São Paulo, fez uma série de publicações em suas redes sociais detalhando o crime. Ela afirmou que vivia um relacionamento abusivo onde sofria com agressões e no dia do homicídio descobriu uma traição do marido com uma prima sua.

O caso aconteceu em um bar na Alameda das Margaridas, no bairro Jardim Primavera, por volta de 1h da manhã de segunda-feira (7). Segundo o boletim de ocorrência, um amigo de Igor viu Jéssica esfaqueando o homem. Ele teria se levando após a agressão a dado alguns passos para dentro do bar, até cair novamente no chão, ensanguentado.

O relato indica que á vítima levou de quatro á seis facadas da esposa. Igor chegou a ser levado à UPA Rodoviária, mas não resistiu aos ferimentos. Em vídeos publicados no Instagram, Jéssica relatou que teria tentado sair do relacionamento várias vezes devido a agressões físicas e verbais, mas Igor não aceitava. Entre os episódios de violência, ela citou vezes em que teria quebrado o nariz e ficado com o olho roxo.

Segundo Jéssica o casal teve uma discussão quando estavam bebendo com amigos antes de sair para o bar. Na ocasião, Igor teria entrado em casa para pegar uma arma e dado um tiro pro alto. Após a mulher falar que não sairia mais com o marido, ela teria sido xingada e agredida.

Nesse momento, segundo Jéssica, a prima dela confessou que havia tido relações sexuais com Igor no dia anterior. "Eu fui para cima dela, o Igor fez tipo 'f*da-se', saiu andando. Aquilo ali para mim, gente, eu fiquei completamente cega. Entrei para dentro, peguei a faca [...] Eu estava completamente fora de mim", afirmou. Ainda no vídeo, Jéssica reforçou que não queria ter feito isso com o pai do filho dela.

O advogado que representa a jovem compareceu à Delegacia Sede de Guarujá na quarta-feira (9) e disse que ela está escondida porque vem recebendo ameaças de morte desde que aconteceu o crime. Ele informou que que a jovem irá se apresentar na delegacia espontaneamente nos próximos dias. Caso isso aconteça, Jéssica responderá a investigação em liberdade, caso não, as autoridades solicitarão à Justiça um mandado de prisão temporária.

Ainda conforme apurado com a Polícia Civil, Igor tinha passagens pela polícia, mas os motivos não foram especificados.