Capitão Nelson vota em colégio no Laranjal e é recebido com 'festa'

Diferente dos outros candidatos que preferiram votar pela manhã, o atual prefeito e candidato a reeleição, Capitão Nelson (PL), escolheu cumprir seu direito eleitoral no início da tarde.

Pouco depois das 15h, o candidato chegou ao Colégio Batista, no Laranjal, que embora vazio, as poucas pessoas que lá estavam, fizeram festa com a sua chegada. Houve pedido de fotos e gritos de "já ganhou!".

"A expectativa é que o povo gonçalense agora dê uma resposta positiva nas urnas. Está sendo realizada a democracia na sua plenitude. A gente está muito confiante de que vamos dar continuidade ao trabalho", comentou.

Questionado sobre a expectativa de ganhar no primeiro turno, ele preferiu não arriscar um palpite, mesmo se mostrando confiante.

"Vamos ver, vamos ver. A expectativa é que a democracia seja realizada na sua plenitude, sem nenhum problema. É para isso que a gente trabalha", reafirmou.

