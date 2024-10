Movimento moderado marca início das eleições em Niterói

O domingo eleitoral em Niterói começou com um movimento ainda moderado nas ruas. Desde a abertura das urnas, às 8h, a circulação de eleitores ainda é baixa, o que contrasta com anos anteriores, quando as filas eram comuns logo nos primeiros minutos de votação.

Na Zona Eleitoral da Universo, tradicional ponto de votação na cidade, quem chegou cedo pôde votar sem enfrentar filas, agilizando o processo. Lourdes Gomes, moradora da região, comentou sobre a tranquilidade ao exercer seu direito: "De manhã é bom que a gente não pega fila e pode seguir com o dia. Eu ainda vou para o mercado e, depois, espero conseguir ir à praia."

Votação segue sem fila | Foto: Kiko Charret

Esse cenário, ao menos nas primeiras horas da manhã, pareceu agradar os eleitores que preferem garantir o voto cedo para aproveitar o restante do dia com outras atividades, aproveitando a folga proporcionada pelo domingo de eleição. A expectativa é que o movimento nas urnas aumente ao longo do dia.

Pela primeira vez em uma eleição municipal, o horário de Brasília será o padrão adotado em todo o Brasil. As urnas irão abrir às 8h e fechar às 17h, simultaneamente em todo o país.