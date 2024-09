Tensão política em Rio Bonito: Manifestantes protestam contra Uiltinho Delaroli e Flávio Bolsonaro; Vídeos!

Neste sábado (21), um protesto em Rio Bonito se opôs à presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) no ato de campanha do candidato a prefeito Uiltinho Delaroli (PL). Vestidos de preto, manifestantes hostilizaram os integrantes da carreata, chamando o senador de "fascista" e colando cartazes que mencionavam acusações de racismo e violência doméstica contra Uiltinho, que, na verdade, adota o sobrenome do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

O protesto foi organizado por lideranças políticas de outros candidatos, incluindo o atual prefeito Leandro Peixe (Solidariedade) e Marcos Abrahão (União). A união dos militantes, que não usaram bandeiras ou panfletos de seus candidatos, sugeriu uma aliança estratégica para barrar a manifestação a favor de Uiltinho.

Leia também:

Volante Nonato sofre fratura no nariz e precisará de cirurgia após choque em clássico contra o Botafogo

Rádio Mania retorna ao São Gonçalo Fest 2024: Celebração de 134 anos contará com grandes shows e entrada gratuita

À medida que o trio elétrico, que incluía Flávio Bolsonaro e Marcelo Delaroli, chegava à Praça Astério Alves de Mendonça, os manifestantes cercaram a comitiva, interrompendo o ato. A situação se intensificou e, com a chegada da Polícia Militar, o protesto foi dissolvido. Uma ambulância foi acionada para atender pessoas que passaram mal, e o comércio local fechou as portas em precaução.







Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Uiltinho Delaroli, em resposta ao ocorrido, agradeceu a todos que compareceram ao ato, enfatizando a importância do engajamento democrático. Ele afirmou: "Quero agradecer a cada um que saiu de suas casas para cumprir um ato democrático, mas fomos covardemente atacados na rua. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro e aos meus irmãos Marcelo e Guilherme, ao deputado federal Altinel Cortes, e o deputado estadual Pedro Ricardo, que contribuíram para o sucesso da nossa caminhada. Vim aqui reafirmar que quando eu e minha família viemos para cá, foi para resgatar a esperança e dignidade de um povo que anda tem medo. Aqui temos coronéis que se acham donos da cidade. E eu tenho um recado para eles: fora, coronéis."





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Após o incidente, Flávio Bolsonaro comentou que o protesto foi orquestrado por grupos políticos contrários, acusando-os de tentativas de silenciar uma campanha democrática. "É o método de sempre. Agressões para tentar interditar uma campanha livre, democrática e vitoriosa", declarou.

Flávio Bolsonaro comentou que o protesto foi orquestrado por grupos políticos contrários | Foto: Divulgação

Importante destacar que Uiltinho, cujo nome completo é Uiltinho Viana, não faz parte da família Delaroli. Ele foi vereador em Maricá entre 2009 e 2012 e é filho do ex-prefeito Uilton Viana. A escolha do sobrenome Delaroli é uma estratégia para capitalizar a popularidade do prefeito de Itaboraí.



O atual prefeito Leandro Peixe (Solidariedade), também se manifestou sobre o ocorrido e disse que é de uma cidade que valoriza o diálogo. “É algo que não podemos tolerar. A violência não tem espaço aqui. Rio Bonito é, e continuará sendo, uma cidade que todos podem se expressar. Sem medo...”





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Marcos Abrahão (União) também manifestou que não compactua com nenhum tipo de violência. “Me solidarizo com as pessoas que foram feridas. Não concordamos com isso. Estou analisado e farei um pronunciamento”, explicou em seu Instagram @marceloabrahaorb