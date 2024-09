Volante Nonato sofre fratura no nariz e precisará de cirurgia após choque em clássico contra o Botafogo

O jogador foi retirado de campo de ambulância aos 40 minutos do segundo tempo, durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no sábado, após uma colisão de cabeça com o lateral-esquerdo Marçal.

Segundo informações do 'Premiere', Nonato teve um corte no rosto e perdeu a consciência por alguns instantes, mas voltou a si antes de ser removido do gramado. Ele foi substituído por Felipe Melo, que acabou cometendo um erro decisivo, resultando no gol de Luiz Henrique aos 50 minutos, em uma falha defensiva. A substituição seguiu o protocolo de prevenção de concussões, pois Mano Menezes já havia realizado todas as cinco substituições possíveis.

Confira o comunicado do Fluminense:

"Nonato teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem realizados no hospital de referência, após o lance em que saiu de ambulância do Maracanã, no jogo contra o Botafogo, e terá que passar por cirurgia. O atleta está internado, em condição neurológica normal, mas segue em observação."