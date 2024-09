Dimas Gadelha, candidato a Prefeitura de SG questiona serviços da Águas do Rio

Nas ruas de São Gonçalo o calor não tem sido apenas o assunto principal, mas a falta de água nas torneiras da população. É o que destaca o candidato da coligação 'São Gonçalo Merece Muito Mais" que esteve hoje nas ruas de Alcântara e também no Raul Veiga e ouviu as queixas da população sobre a prestação dos serviços de água e esgoto na cidade.

"Venderam a Cedae, colocaram dinheiro nos cofres do estado. Só a prefeitura de São Gonçalo recebeu mais de 1 bilhão de reais, mas ninguém cobra os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade. Moradores de praticamente todos os bairros se queixam que não tem águas nas torneiras, mas a conta de água chega e muita gente já foi até parar no SPC por causa disso. Afinal de contas quem tem dinheiro para pagar a conta d'água, não receber o produto e ainda ter que comprar pipas d'água?", indagou o candidato petista.



A moradora do Jardim Catarina, Marlene Teixeira, de 85 anos, concordou com o candidato Dimas.

"Desde que venderam a Cedae e colocaram essa Águas do Rio a gente não tem mais água. Antes era certo uma vez por semana cair água na cisterna. Agora, esquece que não vem. Ou a gente compra pipa ou faz um poço. Sem água a gente não vive. Esperamos Dimas que você prefeito acabe com esse contrato pois a gente não aguenta mais esse descaso e ninguém nos defende. O prefeito quis botar dinheiro pra dentro, mas nunca vi ele falar que vai pedir pra Águas do Rio melhorar o abastecimento de água na casa do povo. Aposto que na casa dele não falta", queixou-se a aposentada.



Neste sábado o candidato faz agenda no bairro Itauna, onde conversará com a população local e apresentará suas propostas à prefeitura de São Gonçalo. Até o fechamento desta edição, a Concessionária Águas de SG não havia se manifestado para falar sobre o assunto.